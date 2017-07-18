Ливия примет участие во встрече нефтедобывающих стран в Санкт-Петербурге

Триполи, , 12:55 — REGNUM

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла заявил 18 июля, что он возглавит делегацию страны на встрече нефтедобывающих стран, как входящих в ОПЕК, так и иных, которая состоится в Санкт-Петербурге 22 июля, сообщает Reuters.

Согласно выпущенному заявлению, Саналла поделится с техническим комитетом информацией о «факторах, способствующих и сдерживающих восстановление объемов добычи Ливии».

«Я проведу консультации с ливийскими политиками перед отъездом, — отметил он.— [Я] надеюсь предоставить единую позицию Ливии в Санкт-Петербурге, которая продемонстрирует, что мы можем действовать вместе в национальных интересах».

В технический комитет входят шесть стран ОПЕК и ряд не аффилированных с организацией членов. Его участники должны провести встречу до переговоров между их соответствующими министрами.

Не будучи обремененными требованиями о сокращении нефтедобычи, Ливия и Нигерия нарастили объемы добычи, что сказалось на стоимости нефти. В результате этого стали звучать призывы включить их в рамки сокращения добычи.

По словам Саналлы, необходимо учитывать политические, гуманитарные и экономические проблемы в ходе каких-либо обсуждений относительно сокращения объемов добычи страной.