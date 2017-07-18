Врио главы Карелии ответит на вопросы в прямом эфире «ВКонтакте»

Петрозаводск, , 12:39 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков проведет онлайн-трансляцию в социальной сети «ВКонтакте», в ходе которой в прямом интернет-эфире ответит на актуальные вопросы жителей республики. Об этом 18 июля сообщила администрация главы Карелии.

«Прямая линия» с Артуром Парфенчиковым состоится 20 июля и продлится с 10:30 до 12:00. Трансляция будет осуществляться на базе интернет-газеты «Столица на Onego.ru» в группе https://vk.com/stolica_na_onego

«Каждый желающий сможет задать свой вопрос, написав в комментариях прямой трансляции. Среди центральных тем — переселение из аварийного жилья, развитие дорожной сети, здравоохранение, ЖКХ, поддержка сельхоз и частных предпринимателей и многое другое», — отметили в пресс-службе врио главы республики.

Еще до эфира можно будет задать вопросы в ленте для комментариев под постом в правой части окна прямого эфира.

Наиболее интересные и актуальные вопросы будут заданы Артуру Парфенчикову в ходе прямого эфира, пообещали организаторы онлайн-трансляции.

Напомним, 15 февраля 2017 года указом президента РФ Артур Парфенчиков назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия. Выборы главы Республики Карелия состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования.