Формы управления Малороссией определят в августе — ДНР

Донецк, , 12:29 — REGNUM Представитель пресс-службы главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко заявил журналистам, что через месяц будут определены формы управления новым государством — Малороссией.

По его словам, заседание оргкомитета, который определит формы управления, состоится через месяц — в середине августа.

«Там будет предложен окончательный конституционный акт и декларация», — сообщили в пресс-службе главы ДНР.

Напомним, 18 июля в Донецке было объявлено о создании государства Малороссия путем объединения Донецкой и Луганской народных республик. Конституция нового государства будет принята на всенародном референдуме.

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В будущем Малороссия возьмёт курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении суверенитета. Также Малороссия планирует возобновить участие в деятельности СНГ и восстановить связи с Россией.