Малороссия будет внеблоковым членом Союзного государства РФ и Белоруссии

Донецк, , 12:27 — REGNUM Сегодня, 17 июля, в Донецке представители ДНР, ЛНР и 19 областей Украины утвердили политическую декларацию, которая обосновывает необходимость создания Малороссии, а также конституционный акт Малороссии.

Так, по словам и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александра Тимофеева, название государства «Украина» дискредитировало себя, на его базе создается новое образование Малороссия, в состав которого войдёт 19 областей.

«Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — говорится в конституционном акте.

Предполагается, что Конституция нового образования будет утверждена на всенародном референдуме. «Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте Конституционным собранием и затем выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровне», — отмечается в акте.

В то же время Тимофеев отметил, что Малороссия будет суверенным, внеблоковым государством, которое войдет в состав Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии.

«Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне», — сказал Тимофеев.

Согласно политической декларации, создание Малороссии — федеративного государства, призвано «остановить гражданскую войну и избежать новых жертв».

«Государство Украина показало себя как несостоявшееся государство (failed state) и продемонстрировало неспособность обеспечить своим жителям мирное и благополучное настоящее и будущее», — говорится в политической декларации, которая обосновывает необходимость создания Малороссии.

При этом глава ДНР Александр Захарченко назвал условия, благодаря которым идея Малороссии будет реализована: её должны поддержать сами жители Украины и международное сообщество. Захарченко считает, что власти в Киеве нелегитимны и не способны остановить войну в Донбассе. Он также прогнозирует, что Малороссия будет создана за три года.

Принятие документов поддержали делегаты из Донбасса, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровенской областей.

Галичина — историческое название украинских этнических земель, расположенных к северу от Карпатских гор. Включает в себя Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля глава ДНР Захарченко заявил, что на базе Малороссии будет создана новая страна. «Все мы здесь собрались говорить о будущем. Мы предлагаем план реинтеграции страны через закон и Конституцию. Мы должны построить новую страну, в которой не забыты понятия совести и чести. Мы предлагаем жителям Украины мирный выход из тяжелой сложившейся ситуации, без войны. Это наше последнее предложение не только украинцам, но и всем странам, которые поддержали гражданскую войну в Донбассе. Я убежден, что мы сделаем все возможное и невозможное», — сказал Захарченко.