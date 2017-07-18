Захарченко: В Малороссии могут ввести черезвычайное положение

Донецк, , 12:23 — REGNUM В Малороссии на время переходного периода нужно ввести чрезвычайное положение (ЧП). Об этом, как передает RT, заявил глава ДНР Александр Захарченко на форуме по созданию «Малороссии».

"Ввиду тяжелого экономического положения страны, возможности наступления хаоса и дезинтеграции, ввиду возможности начала «войны всех против всех», мы считаем на период до 3-х лет ввести в стране ЧП, — говорит Захарченко. — За это время завершится процесс принятия новой конституции и наведение правопорядка».

Как ранее сообщало, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко зачитал сотрудникам СМИ конституционный акт, учреждающий государство Малороссия со столицей в Донецке. Флагом страны станет флаг Богдана Хмельницкого, конституция будет принята на референдуме.

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