Италия: «Ислам захватывает Европу демократическим путем»

Рим, , 12:23 — REGNUM «Умеренный ислам» помогает султану Эрдогану и его фальшивому перевороту», — с таким заголовком итальянская газета Il Giornale обвиняет Запад в том, что он действует неправильно, снисходя до соглашения с теми, кто планирует подчинить его себе с помощью политики.

По иронии судьбы, которая никогда не бывает случайной, последовательность двух трагических событий в прошлом году в течение 24 часов, теракт в Ницце 14 июля и провал государственного переворота в Турции 15 июля, «заставил европейцев увидеть ужасную ошибку Европы» в том, что она полагалась на так называемых умеренных мусульман, чтобы победить исламский терроризм, и не смогла разглядеть потенциальную опасность в так называемом умеренном исламе.

Согласно статье, «эти факты свидетельствуют о том, что реальный переворот сделал сам президент Эрдоган. Он не мог желать лучше повода, чтобы укрепить диктатуру и, особенно, ускорить исламизацию страны, которая была единственной светской почти демократической, имея большинство мусульманского населения. Числа жестоких репрессий действительно впечатляют: 50 504 были арестованы, из которых 8 849 полицейских, 7 143 солдата, 2642 судьи; плюс 150 000 уволенных с государственных должностей».

«Эрдоган является живым доказательством того, что так называемый умеренный ислам — это всего лишь маска, от которой можно в миг освободиться, как только условия позволят утвердить «истинный ислам», который состоит из того, что предписывает Аллах в Коране и что сказал и сделал Мухаммед», — утверждает издание.

Тем не менее Турция — единственная мусульманская страна, которая стоит в очередь в НАТО и в ЕС, ее по-прежнему приводят в качестве доказательства совместимости ислама и демократии, также мнение Турции влияет на стратегию Запада на Ближнем Востоке. Так, например, Эрдоган заставил Запад поощрять приход к власти радикального движения «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Il Giornale считает, что тот факт, что 14 июля во Франции не отмечали День Республики, а почтили память 84 жертв теракта в Ницце, это сам по себе «успех глобального исламского терроризма».

Всего девять месяцев до этого, в ночь, когда Париж окропила кровь чудовищных террористических атак 13 ноября 2015 года, президент Франции Олланд отреагировал резко и сказал: «Мы находимся в состоянии войны». Европа, на самом деле, как сообщается в статье, ведет себя так, как будто отрицает знаменитую фразу Олланда про войну, будто она вовсе не находится в состоянии войны. Европа просто переложила задачу борьбы на плечи «умеренных мусульман», и сделка была такова: «вы изолируете и побеждаете исламских террористов, мы же вам будем предоставлять больше мечетей и позволим утверждать себя политически». Il Giornale выражает сомнение в том, что исламские террористы смогли бы победить и подчинить Европу исламу с помощью насилия, однако эта же самая Европа доверилась «умеренным мусульманам», которые гораздо более вероятно захватят власть и подчинят европейские государства исламу постепенно «демократическим путем».