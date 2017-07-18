Юбилей первого губернатора Свердловской области отметят с размахом

Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM В Свердловской области 80-летие первого губернатора Эдуарда Росселя будет отмечено с размахом. Врио главы региона Евгений Куйвашев уже подписал распоряжение о подготовке к этому событию.

По решению Куйвашева создан организационный комитет, который и займётся составлением плана подготовки и проведения мероприятий. В пресс-службе главы региона заявляют о тесном сотрудничестве между бывшим и нынешним руководителями региона, которое «является уникальным для современной политической системы России явлением». «А Россель — один из немногих представителей экс-губернаторского корпуса, которые и после отставки остаются в «обойме» и максимально задействованы в развитии родного субъекта», — заявляют представители врио губернатора.

80 — лет Росселю исполнится 8 октября 2017 года. Бывший член КПСС, Губернатором Свердловской области был с августа 1995 до ноября 2009 года. 2 апреля 1990 года он был избран председателем Свердловского облсовета, а 16 октября 1991 года — главой администрации Свердловской области. 10 ноября 1993 года, после провозглашения Уральской республики, президент России Борис Ельцин отправил его в отставку.