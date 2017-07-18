Порошенко заявил о «похоронах» Новороссии

Киев, , 12:10 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил о скором восстановлении суверенитета Украины над республиками Донбасса и Крымом.

Пресс-секретарь Порошенко привел в своем Twitter слова главы государства, сказанные в ответ на заявление властей Донецкой народной республики об объединении ДНР и Луганской народной республики в единое государство Малороссия.

«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — пишет Святослав Цеголко.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко зачитал журналистам конституционный акт, учреждающий государство Малороссия со столицей в Донецке. Флагом страны станет флаг Богдана Хмельницкого, конституция будет принята на референдуме.

В будущем Малороссия возьмёт курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении суверенитета.

Также Малороссия планирует возобновить участие в деятельности СНГ и восстановить связи с Россией.

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