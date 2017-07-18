В ДНР назвали создание Малороссии выполнением «Минска-2»

Донецк, , 12:08 — REGNUM Идея создания Малороссии не противоречит Минским соглашениям, сообщил журналистам 18 июля вице-премьер ДНР Александр Тимофеев.

«Наши предложения не противоречат «Минску-2», — сказал он. — Это и есть выполнение «Минска».

Как пояснил Тимофеев, в Минских соглашениях «нет определения, как и что там должно называться». В документе сообщается о суверенитете и целостности границ.

«Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ», — пояснил он.

Напомним, 18 июля представители ДНР, ЛНР и 19 регионов Украины объявили о создании государства Малороссия. Тимофеев зачитал конституционный акт нового государства.

Согласно документу, Малороссию предлагается создать на переходный период сроком до трех лет. В конституции этой страны предлагается закрепить внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Москвой. Также Малороссия будет стремиться к тому, чтобы войти в Союзное государство России и Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко зачитал конституционный акт, учреждающий государство Малороссия со столицей в Донецке. В него войдут Донецкая и Луганская народные республики. ГГосударственным флагом страны станет флаг Богдана Хмельницкого, конституция будет принята на референдуме.

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