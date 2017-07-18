Узбекистан и ЕС объединят усилия в борьбе с терроризмом

Ташкент, , 12:15 — REGNUM Узбекистан и Евросоюз заинтересованы в консолидации усилий в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, распространением наркотиков и другими видами организованной преступности. Как сообщает 18 июля МИД Узбекистана, об этом говорилось накануне в ходе заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский Союз», которое состоялось в Брюсселе.

«Перед началом заседания состоялась краткая церемония подписания протокола к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, учреждающих партнерство между Узбекистаном, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны», — говорится в сообщении.

Внешнеполитические ведомство Узбекистана сообщает, что в ходе заседания предметно рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны подтвердили готовность развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнерство по широкому кругу вопросов как в двустороннем формате, так и на межрегиональном уровне.

«На заседании также обсуждены перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества», — сообщает МИД.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и ЕС в рамках заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз» подписали два документа, направленные на развитие туризма. В частности, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма и Европейской ассоциацией туристических агентств и туроператоров и Договора между Государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма и компанией «Bandua Communications Unipressoal LDA» (Бельгия) о продвижении национального туристического продукта Узбекистана на каналах TV5 Monde.

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