G7 и G20: куда ведут путешествия форматов

Москва, , 03:24 — REGNUM Последняя встреча Двадцатки в Гамбурге, ставшая, по сути, площадкой и фоном для встречи Путина и Трампа, заставляет вспомнить о другом формате — G7, вошедшем в кризис с началом трений между странами-участниками. Историю и современном данных форматов обсуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Изначально «Семерка» появилась еще в 70-х годах прошлого века, во время кризиса — как экономического, так и отношенческого между США, Японией и Западной Европой. Встреча шести стран (США, Японии, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии), состоявшаяся в 1975 году, привела к созданию Совместной декларации по экономическим проблемам. Через год в «Шесткерке» случилось прибавление в виде Канады (G7), а в 1991 г. в нее вошла Россия (G8), которая в 2014 была «отлучена» (G7).

Что же касается G20, она возникла в 90-х, тоже на волне кризиса, по инициативе западных стран, считавших нужным введение нового формата с участием азиатских стран. Изначально (в 1997) появилась G33, которая уже через два года стала G22, и еще через год G20, что, впрочем, было не так важно, потому что уже в 1999 об этом формате почти забыли: его следующая встреча была проведена только в 2008. Зато потом Двадцатка начала собираться часто, в экстренном порядке. На медийном фоне саммиты G8 и G20 стали главным политическим событием года.

Последний гамбургский саммит, однако же, показал несколько примечательных фактов. И первый из них — полный провал «геополитической изоляции» России. Россия находится во внутренней лиги мировой политики и отстаивает в ней свои интересы. Не случайно около 80% публикаций мировой прессы по итогам саммита в Гамбурге было посвящено именно встрече лидеров РФ и США.

О чем это говорит в широкой перспективе, читайте здесь: Провал формата G20 на фоне встречи Путин—Трамп

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