Катар: Ни одна страна не имеет права требовать от Дохи закрытия базы Турции

Доха, , 11:54 — REGNUM

Глава Минобороны Катара Халид бин Мухаммед аль-Аттия заявил, что ни одна страна не вправе требовать от Дохи закрытия базы Турции, сообщает Anadolu.

С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу TRT World, пущенном в эфир вечером 18 июля.

«К сожалению, мы не выбирали время нападения, осады и бойкота Катара, тогда как они [возглавляемый Саудовской Аравией блок] выбирали, поэтому они не могут приходить и просить от нас закрыть базу», — отметил чиновник.

Напомним, в начале июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн ОАЭ разорвали дипломатические связи с Катаром, введя морскую и сухопутную блокаду государства.

Официальной причиной подобного шага стала поддержка Дохой ряда организаций, в том числе признанных террористических, в том числе «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Четыре государства выступили со списком требований в адрес Катара, среди них — закрытие базы Турции и прекращения вещания телеканала Al Jazeera.

В свою очередь, Доха отвергает предъявленные ей обвинения, заявляя, что блокада — это нарушение международного права.