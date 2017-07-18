Малороссия хочет присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии

Донецк, , 11:53 — REGNUM Учрежденное Донецкой и Луганской народными республиками государство Малороссия возьмёт курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, заявил журналистам вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

По его словам, присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии планируется при сохранении суверенитета.

«Малороссия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков», — сказал Тимофеев.

Он также отметил, что федеративное государство Малороссия с широкой автономией будет иметь внеблоковый статус. Также Малороссия планирует возобновить участие в деятельности СНГ и восстановить связи с Россией.

Также планируется «сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза» и «деолигархизация, в том числе на законодательном уровне», пояснил министр.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко зачитал журналистам конституционный акт, учреждающий государство Малороссия со столицей в Донецке. В него войдут Донецкая и Луганская народные республики.

Флагом страны станет флаг Богдана Хмельницкого, конституция будет принята на референдуме.

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