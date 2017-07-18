Путин: зарубежные партнеры стремятся сотрудничать с РФ по авиации и космосу

Москва, , 11:41 — REGNUM Зарубежные партнеры заинтересованы в совместной работе в авиационно-космической сфере. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму Участникам и гостям XIII Международного авиационно-космического салона МАКС, открывшегося 18 июля в городе Жуковском (Московская область).

В тексте отмечается, что этот форум стал экспозиционной площадкой для передовых достижений конструкторской мысли. Он является событием мирового масштаба.

Отмечается, что в ходе форума между Россией и другими государствами происходит конструктивное взаимодействие на уровне экспертов, представителей промышленности, бизнеса.

«Заключенные в ходе МАКСа контракты, совместные перспективные проекты наглядно подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией, в том числе в реализации амбициозных идей, требующих объединения сил, средств, интеллектуального потенциала», — отметил президент.

Речь идет о программах по созданию семейства дальнемагистральных самолетов и по освоению космоса.

«Наша страна открыта для такой взаимовыгодной, эффективной работы», — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду на то, что МАКС-2017 будет способствовать расширению научно-технических связей и делового сотрудничества, в том числе на международном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIII Международный авиационно-космический салон МАКС открылся 18 июля. Запланировано посещение форума российским президентом.

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