Новый руководитель в иркутской Вихоревке надолго не задержался

Вихоревка, Иркутская область, , 11:39 — REGNUM Сергей Касьянов, который исполнял обязанности главы города Вихоревка Братского района Иркутской области с 10 мая 2017 года, ушёл в отставку с этой должности. Обязанности главы исполняет руководитель аппарата администрации Оксана Кучер.

Эту информацию ИА REGNUM подтвердили сегодня, 18 июля, в администрации Вихоревского городского поселения, добавив, что Касьянов «написал заявление об увольнении по собственному желанию».

Причину увольнения в администрации не назвали. Однако, по версии иркутских СМИ, Касьянов сложил полномочия после того, как стало известно, что к работе исполняющего обязанности появились вопросы у регионального правительства и правоохранителей. Уточняется, что город вновь оказался под угрозой «отопительного коллапса».

«В кулуарах выдвигалась версия, что Касьянов руководил городом номинально, тогда как реальной властью обладал уволенный губернатором Геннадий Пуляев», — пишет «ИркСиб».

Напомним, в связи с отставкой главы Вихоревки Геннадия Пуляева в Иркутской области разразился скандал. Губернатор Приангарья Сергей Левченко отправил Пуляева в отставку в мае 2017 года. Причиной стало «многолетнее отсутствие решения проблем в коммунальном хозяйстве города». На протяжении нескольких лет в Вихоревке отопительный сезон находится под угрозой срыва.

Пуляев попытался восстановиться в должности по суду. Однако в июле 2017 года стало известно, что Верховный суд оставил в силе решение Иркутского областного суда по отрешению от должности главы Вихоревки Геннадия Пуляева.

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Как сообщает иркутское информагентство «Альтаир», 14 июля правительство области направило в следственные органы заявление с предложением дать оценку действиям исполняющего обязанности главы администрации Вихоревки Сергея Касьянова. Сообщается, что вызвало вопросы длительное уклонение Касьянова от расторжения концессионного соглашения с не справившейся с эксплуатацией коммунальной структуры Вихоревки компанией — ООО «Тепловые сети».

Неудовлетворительную оценку от руководителя аппарата губернатора и правительства региона Дмитрия Чернышова также получила гордума, которая «так и не воспользовалась своим правом отрешить от должности неэффективного главу администрации», несмотря на возмущение замерзавших жителей и неоднократные предложения прокуратуры Братского района вмешаться в процесс.

Выборы нового главы Вихоревки пройдут 10 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Вихоревке в зимний сезон 2016−2017 гг. так и не смогли стабилизировать работу самой большой угольной котельной «Водогрейная», от которой зависит теплоснабжение 40% многоквартирных домов населенного пункта. Город оказался на пороге отопительной катастрофы. 22 ноября 2016 года там ввели режим ЧС.

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В июле 2017 года в облправительстве вновь заявили, что «власти в Вихоревке затягивают подготовку к отопительному сезону».