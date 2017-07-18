Мусульмане протестуют против мер безопасности на Храмовой горе

Иерусалим, Израиль, , 11:36 — REGNUM В качестве мер безопасности после теракта в Иерусалиме, произошедшего 14 июля, сотрудники израильских служб безопасности установили на двух входах на Храмовую гору металлоискатели, пишет 18 июля Der Kurier.

Однако мусульмане отказываются проходить проверку: им приходится молиться за пределами мечети Аль-Аксы, расположенной на Храмовой горе.

Все это происходит по причине того, что руководство Иерусалимского исламского совета (ВАКФ) 17 июля призвало мусульман не молиться в мечети, выразив таким образом протест против металлоискателей.

В этот же день мусульмане за пределами Храмовой горы устроили протест, скандируя лозунги: «Кровью и духом мы отвоюем тебя, Аль-Акса».

Напомним, меры безопасности были предприняты в связи с тем, что 14 июля трое палестинцев открыли огонь по израильским полицейским на территории Храмовой горы в районе Львиных ворот. Сотрудники полиции в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два автомата и пистолет.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: пострадали полицейские

Читайте развитие сюжета: Ночные столкновения на Храмовой горе: Ранены 50 палестинцев