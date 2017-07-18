Госдума 19 июля обсудит отказ от гражданства Украины

Москва, , 11:35 — REGNUM Законопроект, вводящий дополнительное основание для лишения гражданства РФ за терроризм и экстремизм, Госдума обсудит в третьем чтении на заседании 19 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, законопроект Госдуме рекомендовал принять комитет по госстроительству.

Устанавливается, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя Российской Федерации, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений в отношении вышеупомянутой обязанности. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отмены решения о предоставлении гражданства Российской Федерации.

Также проект закона предполагает принесение присяги на вступление в гражданство РФ. Порядок принесения присяги установит президент РФ.

Кроме того, предлагается оговорить особенности отказа от гражданства Украины для получения гражданства РФ и вида на жительство в РФ. Устанавливается, что для приобретения гражданства России отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган республики.

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Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») предлагал расширить основания для получения гражданства РФ в упрощенном порядке.

Сегодня в упрощенном порядке гражданство РФ могут получить те, кто имел в прошлом факт проживания в РФ или имеют родственников по прямой восходящей линии, которые жили прежде на территории Российской империи и Советского Союза, но в пределах государственной границы РФ. Согласно его поправке, речь должна идти о территории Российской империи и Советского Союза «на момент окончания их существования». Таким образом, эта норма может распространиться на жителей Польши, Финляндии, Узбекистана, Таджикистана. При этом депутат предлагал, чтобы правительство составило перечень стран, для которых это положение бы не действовало. Инициативу не поддержало государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента.

Юристы назвали инициативу парламентария преждевременной. Сначала, по их мнению, необходимо проанализировать, сколько людей смогут претендовать на получение гражданства РФ. Кроме того, в ГПУ отметили, что не предложены критерии, на основании которых правительство РФ будет принимать решение об исключении из списка того или иного государства. В ГПУ также указали на неочевидность момента прекращения существования Российской империи: стоит ли приравнивать к таковому принятие Временным правительством акта о провозглашении России республикой от 1 (14) сентября 1917 года. Кроме того, юристы отметили, что поправка не учитывает статус государства в период от момента прекращения существования Российской империи до образования СССР.

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