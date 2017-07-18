КС вернул заявителю жалобу на закон о реновации в Москве

Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению жалобу на закон о московской реновации хрущёвок. Об этом говорится в документах на сайте суда.

«о несоответствии обращения требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»

Как следует из опубликованных данных, заявительнице, а также ее представителямбыло направлено уведомление

Дом москвички Оксаны Юнановой попал в список под снос по закону о реновации. В КС она обратилась 3 июля текущего года, спустя два дня после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, предполагающий снос домов старых серий и переселение их жильцов.

Оксана Юнанова считает, что этот закон противоречит нормам Конституции. В частности, по ее мнению, статьи 7.2, 7.3, 7.6 и 13 закона санкционируют принудительное отчуждение имущества физических лиц в интересах отдельных граждан, а не нужд государства, что само по себе является нарушением Основного Закона. Юнанова полагает, что по закону о реновации выгодоприобретателями будут частные лица, а не государство.

По словам адвоката Липина, Конституция разрешает принудительное отчуждение имущества только в интересах государства и только при условии равноценного возмещения его стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, за включение домов в проект программы реновации проголосовали 90% жителей — это 4079 домов. Жители 276 домов (6% от общего числа) набрали необходимые две трети голосов и проголосовали за выход из программы. В 4% случаев (это 184 дома) мнения разделились: в пользу программы голосовали от 40 до 60% жителей.

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