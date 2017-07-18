Государство Малороссия станет правопреемницей Украины

Донецк, , 11:29 — REGNUM Представители ДНР, ЛНР и еще 19 регионов Украины заявили о создании нового государства Малороссия. Встреча делегатов от регионов, на которой был зачитан Конституционный акт новообразованного государства, состоялась 18 июля в Донецке, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — цитирует агентство выдержки из документа, зачитанного и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александром Тимофееввым.

В конституционном акте отмечается также, что столицей нового федеративного государства станет Донецк. Киев же сохранит статус историко-культурного центра. Флагом Малороссии станет флаг гетмана Богдана Хмельницкого, под руководством которого в 1654 году произошло воссоединение Украины с Россией.

Выступавший ранее перед делегатами глава ДНР Александр Захарченко представил собравшимся политическую декларацию, в которой обосновывалась необходимость создания Малороссии.

Одной из основных причин, побудивших представителей заявить о новой форме государственности для украинцев, называется необходимость «остановить гражданскую войну и избежать новых жертв».

Кроме того, отмечается, что государство Украина полностью скомпрометировало себя, продемонстрировав свою несостоятельность. В декларации название государства использовалось в кавычках.

«Государство «Украина» показало себя как несостоявшееся государство (failed state) и продемонстрировало неспособность обеспечить своим жителям мирное и благополучное настоящее и будущее», — говорится в зачитанном Захарченко документе.

Оба зачитанных документа были единогласно приняты всеми собравшимися делегатами, среди которых были представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

Напомним, после того как в 2014 году власть в Киеве поменялась в результате государственного военного переворота, многие регионы отказались подчиниться хунте и начали борьбу за независимость. В части областей народное возмущение удалось подавить жесткими репрессивными мерами, в том числе массовыми убийствами, как это произошло в Одессе.

В то же время на территории Луганской и Донецкой областей гражданам удалось организоваться и создать народные республики, после чего Киев начал войну с жителями этих территорий под названием «антитеррористической операции».