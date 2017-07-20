Католические СМИ обсуждают саудитов: торговлю под контроль, бомбы не делать

Ватикан, , 02:31 — REGNUM Саудовская Аравия — главный источник финансирования исламских экстремистов в Великобритании. Об этом пишет католическое издание La Croix со ссылкой на доклад аналитического центра «Общество Генри Джексона». Один из авторов исследования особо выделяет саудитов на фоне некоторых организаций Персидского залива в деле содействия фундаментализму. Эту и другие темы, обсуждавшиеся католическими СМИ, приводит в своем редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Издание указывает также на поддержку Эр-Риядом строительства мечетей и медресе, через которые в Европе распространялась идеология ваххабизма. В связи с этим авторы исследования призывают британское правительство, чьим крупнейшим торговым партнером на Ближнем Востоке является именно Саудовская Аравия, к обеспечению большей транспарентности идущих из-за рубежа потоков. В том числе, и из этой страны. Отметим, что Саудовская Аравия немедленно отреагировала на данный доклад категорическим несогласием с его утверждениями.

Интересная ситуация сложилась на итальянском острове Сардиния, где находится завод, производящий бомбы, идущие затем на экспорт в разные страны, в том числе в Саудовскую Аравию. Критические показатели безработицы среди местной молодежи вынуждают жителей работать на этом производстве, чувствуя себя, как жившие рядом с концлагерями немцы. Такое сравнение сделал представитель движения Фоколяров, которое организовало комитет «Перепрофилирование RWM» (RWM — название упомянутого завода). Комитет выступает на перепрофилирование производства в предприятие гражданского назначения (до 2001 года оно таковым и являлось). Инициативу комитета поддержал пара римский Франциск.

Эти и другие темы, обсуждавшиеся католическими СМИ, читайте здесь: В России наивная и глубокая вера делает массу народом и человека человеком

Обратите также внимание на другие статьи Станислава Стремидловского по церковно-политической проблематике.