Виталий Архиреев, , 12:44 — REGNUM

17 июля 2017 года документ был размещен на сайте правительства. Что конкретно означают новшества, чего ждать от их введения, и для чего это сделано? В вопросе разбиралось ИА REGNUM и ряд экспертов из сферы правовых отношений и транспорта.

Кратко о самих новшествах

К примеру, новые знаки особых предписаний вводятся в целях защиты окружающей среды от воздействия вредных выбросов автомобилей.

Вот что говориться в пояснительной записке к постановлению:

«Введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства», и новые термины».

Кроме того, в связи с тем, что экологически чистые виды транспорта используются населением, пусть пока и в малых количествах, для них появятся специальные знаки, регламентирующие места парковки и зарядки. Введены понятия гибридного транспорта и электромобиля.

Еще ряд изменений предусматривают ограничения для остановок маршрутных ТС (будет запрещено останавливаться вне утвержденных остановочных пунктов и в зонах действия запрещающих знаков) и для велосипедистов, которым теперь разрешено передвигаться по тротуарам, но только в случае, если они сопровождают детей младше 14 лет.

Эксперты о поправках в ПДД

Принятые решения ориентированы на повышение безопасности указанных категорий участников дорожного движения — пешеходов, маршрутного транспорта и велосипедистов.

Но некоторые эксперты сомневаются в прозрачности понятий принятых поправок. Одной из проблем можно назвать недостаточную осведомленность и информирование о самих классах экологичности автомобилей и их новых типах. Касается это населения и сотрудников ГИБДД, особенно в регионах, где гибридные авто и электромобили просто отсутствуют.

Сергей Воронин, адвокат, управляющий партнер ООО «Правовое решение»:

«Поправки в ПДД привносят ряд новых требований. Цели некоторых из них не ясны. Например, класс экологичности автомобиля. Возможно, будет создаваться репрезентация текущих ставок транспортного налога, тем самым формируя разницу в сумме оплаты. Благодаря этому, государство сможет стимулировать водителей покупать новые автомобили или переходить на более экологичные транспортные средства. Это поспособствует улучшению экологии. Но один только выбор класса экологичности автомобиля не позволит повлиять на ситуацию в ближайшем будущем.

2 Rudko Электромобиль

Есть и ряд нужных положений. Например, впервые введены понятия электромобиля и гибрида. Это повлияет на повышение продаж, и даст законодательную основу для обнуления пошлин на такие ТС. Будет стимулироваться развитие инфраструктуры, создание технических сервисов обслуживания данных видов автомобилей. Также это приведет дополнительные инвестиции в отрасль и даст возможности для формирования стратегии развития альтернативного транспорта».

Соглашаясь с экспертом, отметим, что автомобили на альтернативных источниках энергии пока нельзя отнести к массовому сегменту. Это, скорее, элемент, подчеркивающий статус и принадлежность к особому слою населения. О проблемах отрасли читайте в публикации ИА REGNUM «Электротранспорт в России: есть ли шанс уйти от нефти и газа?».

Максим Беканов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы:

«Как мы видим, указанные выше изменения назрели в связи с развитием рынка гибридных и электромобилей, которые активно начинают занимать свое место на российском авторынке, пускай пока и в незначительных количествах, что в свою очередь вызвало необходимость хоть как-то регламентировать их использование на территории РФ. Но в связи с малым количеством таких транспортных средств, в процентном соотношении, данные изменения не должны коснуться большого числа водителей, да и чего-то сверхъестественного они не устанавливают и не запрещают.

Упомянутые изменения акцентируют внимание на вопросах экологии. Больших городов это касается в большей степени. Тема в ПДД до сегодняшнего дня вообще не затрагивалась. Теперь в городах можно создавать определенные зоны, где использовать транспорт с низким уровнем экологичности будет нельзя. Это не только улучшит ситуацию с вредными выборсами, но и опосредованно уменьшит нагрузку на дорожную инфраструктуру. Не исключаю, что введение данной нормы было продиктовано именно этим интересом, а вовсе не заботой об экологии.

Ну и в заключение, на мой взгляд, самое существенное новшество, которое коснется, прежде всего, водителей такси, и маршрутных транспортных средств. Это изменения, которые запрещают останавливаться маршрутным транспортным средствам и такси в местах действия знака «Остановка запрещена» вне зоны остановок маршрутного транспорта, в отличие от старой редакции ПДД, которая такую остановку допускала. Проще говоря, действие знака «Остановка запрещена» не распространялась на маршрутные транспортные средства, к которым относятся и такси, перевозящие пассажиров. К добру это или к худу? Пока сложно сказать. С одной стороны давно требовалось решить проблему таких остановок, особенно остановок по требованию «маршруток», которые в свою очередь могли создать аварийную ситуацию на дороге. С другой стороны, теперь водителям легковых такси сложно будет найти место для высадки пассажиров, не нарушая при этом правила дорожного движения, что может доставлять последним некоторый дискомфорт.

Резюмируя, хочется сказать, что за исключением изменений, касающихся остановки маршрутных ТС и такси, а также введения экологических зон, новые поправки ничего существенного не изменили. Но позитивные моменты в них присутствуют, пожалуй, даже больше, чем негативные».

Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:

«Ключевым в этом постановлении Правительства России является введение новых знаков и определений, касающихся электромобилей и гибридных авто.

Это вполне ожидаемые изменения, которые обсуждались последние 3 года. Это не российское изобретение, такая практика есть во многих странах, и она дает дополнительный инструмент в руки инженера по организации дорожного движения — появляется еще один регулятор, который можно использовать в масштабах города и страны в целом.

Это актуально для России, где низкая транспортная обеспеченность огромной территории сочетается с высокими транспортными издержкам использования автомобилей в крупных городах. Понятно, что в местах компактного проживания людей важны экологические характеристики транспортных средств, используемых на этой площади. А в местах с низкой плотностью населения, за пределами крупных городов, вполне возможно использовать авто более низкого класса, где суммарная концентрация загрязняющих веществ, в виду малого количества транспорта, будет незначительна».

Подводя краткие итоги публикации, можно отметить, что последние поправки принесут больше пользы жителям мегаполисов и пешеходам. Повлияют они и на развитие транспорта на альтернативных видах топлива. А как все будет реализовываться — это покажет будущее, ведь любые изменения не заканчиваются принятием законов, а в большей степени зависят от их соблюдения.

Полный текст постановления.