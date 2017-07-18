Китай поддерживает запланированные переговоры между двумя Кореями

Пекин, , 11:29 — REGNUM Китай одобрительно отреагировал на предложение Южной Кореи провести с КНДР двусторонние военные переговоры, а также переговоры сотрудничества в рамках Красного креста, передает 17 июля агентство «Синьхуа».

Поднебесная призвала стороны начать совместную работу и выйти тем самым из сложившегося тупика.

«Китай верит, что в фундаментальных интересах обеих стран лежит улучшение связей посредством налаживания диалога, а также продвижения сотрудничества. Все это поможет сгладить противоречия на Корейском полуострове и укрепить мир, стабильность и безопасность в регионе», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время своего ежедневного пресс-брифинга.

Напомним, что Южная Корея предложила назначить на 21 июля межкорейские переговоры, которые должны будут пройти в здании «Тонгильгак» в северокорейской деревне Панмунджом, где ранее происходило воссоединение семей, разлученных во время войны в Корее 1950−1953 гг.

В переговорах должны будут принять участие военные двух стран, а их целью заявляется сглаживание противоречий между двумя странами. Китай надеется, что стороны продвинутся в позитивном направлении налаживания двустороннего диалога.

напомним, что Китай всячески заявляет о своей поддержке мирных переговорных процессов на Корейском полуострове, демонстрируя заинтересованность к разрядке напряженности и разрешения накопленных противоречий в регионе, посокльку конфликт мжеду двумя Кореями напрямую затрагивает его интересы.

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