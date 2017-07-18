Конституцию Малороссии примут на референдуме

Донецк, , 11:21 — REGNUM Вопрос о принятии конституции Малороссии будет вынесен на всенародный референдум после общественной дискуссии на региональном и федеральном уровнях, заявил журналистам вице-премьер, министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев.

По его словам, конституцию готовит и принимает в первоначальном варианте конституционное собрание. Затем проект конституции будет вынесен на всенародный референдум.

Представители ДНР и ЛНР единогласно проголосовали за учреждение конституции Малороссии.

Тимофеев также заявил, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. Он также зачитал конституционный акт об образовании нового государства со столицей в Донецке.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко на специально созванной пресс-конференции в Донецке заявил о создании в Донбассе нового государства — Малороссии.

В Малороссию объединятся Донецкая и Луганские Народные республики, столицей станет Донецк.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР и ЛНР заявили о создании государства Малороссия

Читайте развитие сюжета: Малороссия хочет присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии