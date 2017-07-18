МИД КНР: Осужденный за шпионаж в Иране китаец не является гражданином КНР

Пекин, , 11:10 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан опроверг информацию о том, что задержанный по подозрению в шпионаже в Иране исследователь является гражданином КНР.

37-летний историк Ван Сиюэ был арестован и осужден на 10 лет за сбор секретной информации. При себе у исследователя был паспорт гражданина США, однако некоторые зарубежные издания заявляли о том, что у Ван Сиюэ двойное гражданство, а шпионаж велся в интересах Пекина, пишет «Жэньминь жибао».

«Американский исследователь, арестованный в Иране, не имеет никакого отношения к КНР. Ван Сиюэ является гражданином США китайского происхождения. Китай не признает двойного гражданства граждан КНР», — сообщил журналистам китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай подозревает правительство Австралии в попытке шпионажа за страной и слежке за гражданами КНР, находящимися в Австралии.

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