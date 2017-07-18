Турция: ВВС страны уничтожили двух «террористов» из РПК

Анкара, , 11:08 — REGNUM

Авиация Турции «нейтрализовала» на севере Ирака двух членов считающейся Анкарой террористической организации Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает Anadolu.

Такая информация поступила от вооруженных сил страны. В оборонном ведомстве отметили, что удары были нанесены 17 июля на востоке Турции в провинции Битлис, а также на севере Ирака в районе Зап.

Ударами ВВС были уничтожены три пещеры, используемые «террористами», склад боеприпасов и установку ПВО. В заявлении также указывается, что двое убитых, по некоторой информации готовили нападение на силы безопасности страны.

Читайте также: 17 военнослужащих Турции стали жертвами предполагаемой диверсии членов РПК

Напомним, конфликт между РПК и официальной Анкарой на юго-востоке Турции возобновился в июле 2015 года в результате срыва заключенного между сторонами мирного соглашения.

С тех пор более тысячи человек, среди которых гражданские лица, погибли. Авиация США осуществляет периодически авиуадары по позициям курдов как в Турции, так и на севере Ирака.

Читайте ранее в этом сюжете: Между туркоманами и курдами вспыхнули бои в Сирии