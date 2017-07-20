Израиль не против прекращения огня в Сирии, но у него есть свои опасения

Тель-Авив, , 01:59 — REGNUM Россия и США при организации перемирия в юго-западных районах Сирии не допустят закрепления в ней иранских сил. На это рассчитывает Израиль, и, по словам израильского премьер-министра Нетаньяху, он обсудил это с Путиным и Трампом перед их встречей на саммите G20. Премьер утверждает, что оба лидера понимают позицию его страны и готовы рассмотреть его требования. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Нетаньяху (конечно, знающий, что Иран является одним из авторов проекта создания зон деэскалации конфликта) подчеркивает, что Израиль поддерживает прекращение огня в Сирии, но указывает и на то, что она не должно привести к объединению сил Ирана и его сателлитов на сирийской земле. Ранее Нетаньяху уже требовал, чтобы «мирное соглашение по сирийской гражданской войне обеспечило уход иранских военных из страны» и указывал на возможное открытие Ираном антиизраильского фронта на Голанских высотах.

Сейчас, с нейтрализацией данного риска и с одновременным ослаблением позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). вопрос переходит в иную плоскость — верит ли Израиль, что договоренность между США и РФ о прекращении огня на юге Сирии приведет в перспективе к действительному урегулированию конфликта?

Какую сильную карту мог бы сейчас разыграть Израиль, читайте здесь: Нетаньяху пытается выдавить Иран из Сирии

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