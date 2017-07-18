В британском парламенте переизбран куратор по России

Лондон, , 10:57 — REGNUM Переизбрание главы межпартийной группы по России состоялось в британском парламенте. Теперь должность занимает Крис Брайант (Лейбористская партия), передает 18 июля Russia Today.

Комментируя кадровые перестановки, депутат Дэниэл Кочински (Консервативная партия), отметил, что Брайант снова занял этот пост:

«Да, сэр Эдвард Ли покинул пост главы межпарламентской группы по России, и на эту должность избрался Крис Брайант».

Напомним, в первый раз Брайант был назначен куратором отношений с Россией в октябре 2009 года. Известен своими антироссийскими высказываниями.

Так, в феврале 2017 года он заявил депутатам: «Есть четкие доказательства прямого, коррупционного вмешательства России в выборы во Франции, в Германии, в США, и я бы сказал, что и в этой стране тоже».

Это произошло на фоне обвинений в адрес России со стороны Вашингтона и стран Европейского союза: якобы Москва виновна в кибератаках на сайты зарубежных правительств и парламентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская газета The Telegraph написала, что в британском правительстве разворачивается борьба между прагматиками — сторонниками мягкого Brexit и радикалами, требующими немедленного выхода из ЕС.

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