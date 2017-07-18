Захарченко о создании Малороссии: Это остановит войну

Донецк, , 10:45 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко на специально созванной в Донецке пресс-конференции заявил журналистам, что государство Украина не подлежит восстановлению в том виде, в котором оно было.

«Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — сказал Захарченко, объявив о создании государства Малороссия, в которое войдут Луганская и Донецкая народные республики.

Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого. Захарченко отметил, что ДНР и ЛНР остаются единственными территориями Украины, за исключением Крыма, где сохранилась законная власть.

Также глава ДНР заявил о необходимости ввести чрезвычайное положение в Малороссии сроком на три года. В этот срок на территории страны будет запрещена деятельность любых партий и начнутся расследования по преступлениям в Одессе, на Майдане и в Донбассе.

«Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», — сказал Захарченко журналистам.