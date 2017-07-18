Уголовная ответственность за «карусели» будет действовать с осенних выборов

Москва, , 10:44 — REGNUM Законопроект, предполагающий уголовную ответственность за так называемые «карусели» на выборах, комитет по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Законопроект направлен на повышение честности и прозрачности выборного процесса, борьбу с фальсификациями, отметил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Избирательные «карусели» — это мошенничество, последствия которого, в зависимости от уровня выборов, могут влиять на жизнь каждого гражданина страны, нарушая их конституционные права. Поэтому бороться с такими общественно-опасными деяниями следует самым кардинальным образом», — заявил Крашенинников.

С принятием закона механизм может быть применен уже осенью, в единый день голосования 10 сентября, когда состоятся выборы различных уровней практически во всех регионах страны.

За выдачу членом избирательной комиссии гражданину избирательных бюллетеней для голосования вместо других избирателей или для голосования более двух раз в ходе голосования, либо за выдачу заполненных избирательных бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо в виде принудительных работ на срок до 4 лет, либо максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4 лет.

За получение бюллетеней для участия в голосовании вместо других избирателей или для участия более двух раз в голосования предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо в виде принудительных работ на срок до 3 лет, либо максимальное — лишение свободы на срок до 3 лет.

В случае если вышеуказанные деяния совершены группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой, то грозит штраф от 400 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Такие же санкции устанавливается за подобные нарушения в ходе голосования на референдуме.

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