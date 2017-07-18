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«В Средиземном море будет тонуть еще больше беженцев»

Политика

ЕС ввел ограничения на экспорт надувных лодок в Ливию

Брюссель, 18 июля 2017, 10:42 — REGNUM  ЕС ввел ограничения на экспорт надувных лодок в Ливию, чтобы сократить поток нелегально прибывающих беженцев, пишет Die Zeit.

К этому решению совместно пришли министры иностранных дел ЕС 17 июля: поставщики из стран—членов союза заметно сократят экспорт надувных лодок и лодочных моторов в Ливию, чтобы приостановить деятельность контрабандистов, занимающихся нелегальной перевозкой мигрантов.

Они также планируют обсудить данное ограничение с представителями третьих стран, так как критики утверждают: что ливийские контрабандисты легко заменят европейские лодки на китайские.

Депутат бундестага от Левой партии Германии Андрей Хунко считает это решение «бессмысленным и смертельным».

Он подчеркнул, что «это значит только одно: в Средиземном море будут тонуть еще больше беженцев».

Напомним, с начала 2017 года в Италию по Средиземному морю прибыли около 93 тыс. человек, около двух тыс. погибли.

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