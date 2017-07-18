ДНР и ЛНР заявили о создании государства Малороссия

Донецк, , 10:37 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко на специально созванной пресс-конференции в Донецке заявил о создании в Донбассе нового государства — Малороссии.

В Малороссию объединятся Донецкая и Луганские Народные республики. Захарченко представил в Донецке соответствующий конституционный акт.

По его словам, новое государство с собственным флагом, конституцией и столицей в Донецке является «правопреемником «Украины».

"Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — заявил Захарченко.

Он добавил, что город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.