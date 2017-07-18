Власти Крыма: Украина начала «туристическую блокаду» полуострова

Симферополь, , 10:35 — REGNUM Власти Украины, которые пытаются помешать поездкам граждан страны в Крым, пытаются устроить туристическую блокаду полуострова. Об этом заявил глава регионального межнационального комитета Крыма Заур Смирнов в интервью РИА «Новости».

"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую, — рассказал Смирнов. — Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия».

Смирнов отмечает, что власти Украины, вероятно, не хотят дать возможность гражданам страны узнать реальную обстановку на полуострове, где происходят позитивные изменения.

«Мы рады видеть украинских туристов в Крыму», — отметил глава регионального межнационального комитета Крыма.

17 июля пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщило, что пограничники Украины без объяснения причин создают препятствия для въезда граждан своей страны на территорию российского Крыма.

Отмечалось, что в минувшие выходные (15 и 16 июля) на международном пункте пропуска «Чонгар» автомобилистам со стороны Украины приходилось ждать по 13 часов, чтобы пройти процедуру досмотра на украинской территории.

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