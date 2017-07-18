Чайка назначил прокурора Самары на новую должность

Самара, , 10:13 — REGNUM Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность заместителя прокурора Самарской области назначен старший советник юстиции Андрей Шевцов, ранее занимавший должность прокурора Самары, сообщили ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

Как следует из биографии Шевцова, он состоит на службе с 1997 года, с 2011 года занимал пост прокурора Самары.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2011 года, когда прокурор Безенчукского района Самарской области Андрей Шевцов был назначен прокурором Самары, его отец Юрий Шевцов — депутат Самарской губернской думы трех созывов, председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку дал комментарий по поводу карьерного взлета сына.

«Мой сын — самостоятельный человек, который сам идет по жизни. Он работает в структуре, которая не находится в каком-либо подчинении мне. Конечно, я не мог иметь никакого отношения к его назначению. Вместе с тем я благодарен коллегии прокуратуры Самарской области, с подачи которой было направлено представление в Генеральную прокуратуру. Как отец, я, конечно, горжусь своим сыном», — заявил депутат на постоянной основе, член фракции «Единая Россия» Юрий Шевцов.