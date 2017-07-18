Глава МИД ФРГ: США имеют сильное влияние на Украину

Берлин, , 10:08 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар заявил в интервью Der Focus 17 июля, что ему приходится часто встречаться с президентом России Владимиром Путиным, так как им «приходится обсуждать много проблем», в том числе ситуацию на Украине.

Зигмар считает, «для того, чтобы решить украинский кризис, нужно существенное влияние России на сепаратистов на Востоке Украины и влияние Вашингтона на Киев».

На вопрос журналистов, «почему именно Вашингтон», он ответил, что «США имеют сильное влияние на Украину».

Помимо этого, министр призвал «понять Россию и хотя бы раз встать на место Путина, который должным образом отстаивает интересы своей страны и имеет свою точку зрения на конфликт».

Зигмар — не единственный представитель немецкой политической власти, который считает, что к Путину и к позиции России в целом нужно относиться «более снисходительно», пишет издание.

О том, что «странам Запада пора задуматься о снятии антироссийских санкций», заявил председатель Свободной демократической партии (СДП) в Шлезвиг-Гольштейне Вольфганг Кубики.

Согласно его мнению, «ошибочно думать, что только Россия не выполняет свои обязательства по соглашению Минск—2».

Кубики считает, «чтобы помочь в разрешении кризиса на Украине, Запад должен снять с Москвы санкции».

Напомним, санкции были введены в 2014 году после того, как в Крыму и Севастополе прошли референдумы о самоопределении. По результатам этих референдумов Крым и Севастополь вышли из состава Украины и вошли в состав России. Однако Запад референдумы не признает и требует от России вернуть Крым и Севастополь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Минские соглашения или Минск—2 были подписаны в феврале 2015 года с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

Этот документ был согласован лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписан контактной группой, куда входят представители Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Читайте ранее в этом сюжете: Запад теряет авторитет, продлевая санкции против России — председатель СДП