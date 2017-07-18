Суд Стамбула освободил четверых активистов Amnesty International

Анкара, , 09:25 — REGNUM Шесть активистов и руководитель Amnesty International в Турции до сих пор находятся под стражей в турецкой тюрьме, их задержание продлили после того, как суд Стамбула вынес 18 июля соответствующее решение, передает Berliner Morgenpost.

Они обвиняются в совершении преступлений, связанных с оказанием поддержки террористам. В числе арестованных есть граждане Германии и Швеции.

Десять сотрудников правозащитной организации были задержаны 5 июля, однако лишь четверо были освобождены 18 июля по решению суда: они до сих пор находятся под контролем полиции.

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти выразил глубокую обеспокоенность из-за того, что «ряд ведущих правозащитников Турции совместно с директором отделения организации в Турции Идиль Эсер до сих без причины остаются под стражей».

Все они также обвиняются в причастности к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.