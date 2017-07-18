Встреча на Волге: главы МВД России и Армении обсудят борьбу с преступностью

Волгоград, , 09:21 — REGNUM Сегодня, 18 июля, в Волгограде состоится важная встреча. В городе на Волге запланировано проведение объединённой коллегии МВД Российской Федерации и полиции Республики Армения. Местом проведения мероприятия станет Триумфальный зал музея-паномарамы «Сталинградская битва». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, в этот день для посетителей учреждение культуры будет закрыто.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в заседании примут участие министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и начальник полиции Армении Владимир Гаспарян. Главы правоохранительных ведомств обсудят вопросы взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, а также договорятся о повышении эффективности обмена оперативной информацией между российским и армянским ведомствами. Мероприятия запланирована на два дня — 18−19 июля.

Для Владимира Гаспаряна Волгоград — город не чужой. В 80-е годы прошлого столетия нынешний глава МВД Армении учился здесь в Высшей следственной школе при МВД СССР (теперь — Волгоградская академия МВД — прим. ИА REGNUM ). Окончил вуз Гаспарян на отлично в 1989 году.

Добавим, что в Волгоград министр внутренних дел РФ генерал полиции Р Владимир Колокольцев прибыл накануне, 17 июля

Напомним, в мае 2017 года в Сочи состоялось заседание объединённой коллегии МВД России и Республики Таджикистан, которое провели Владимир Колокольцев и Рамазон Хамро Рахимзода. На встрече особое внимание глава российского ведомства обратил состояние межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, отметив, что в деятельность, связанную с контрабандой наркотических средств и их распространением, вовлечены и граждане Таджикистана. Согласно статистике, они — вторые по численности среди иностранцев, задержанных в 2016 году за совершение наркопреступлений на территории России.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что в борьбе с наркоэкспансией остается ряд проблемных вопросов, и предложил основное внимание сосредоточить на выработке дополнительных мер по их решению. Также в ходе заседания также утвержден план работы объединённой коллегии на 2018 год.