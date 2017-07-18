Красноярские депутаты могут отменить закон о повышении своих зарплат

Красноярск, , 09:02 — REGNUM Скандальное решение о двукратном росте зарплат красноярских депутатов и чиновников может быть отменено уже 19 июля.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 июля, в Заксобрании региона, спикер краевого парламента Александр Усс подписал распоряжение о созыве очередного, девятого заседания III сессии. Оно состоится 19 июля 2017 года.

Один из вопросов повестки — о проекте закона края № 7436−90ПЗ «Об отмене закона края от 8 июня 2017 года № 3−789 «О внесении изменений в закон края «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края». Иными словами, новый закон может отменить принятый 8 июня закон, согласно которому зарплаты ряда краевых чиновников и депутатов должны были вырасти. Также в повестке значится вопрос о протесте прокурора края на этот закон.

Кроме того, депутаты 19 июля намерены обсудить вопрос о проведении публичных слушаний по ситуации с красноярскими дольщиками.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, вышеупомянутый закон наделал много шума в Красноярском крае. В июле 2017 года красноярцы были ошарашены известием, что 8 июня депутаты единогласно, «втихушку», без особых обсуждений и огласки, подняли зарплаты себе и некоторым чиновникам. Речь шла о росте с примерно 100−120 тысяч рублей в месяц в среднем до 200 тысяч рублей. Документ подписал губернатор края Виктор Толоконский, он вступил в силу, но сообщалось, что для его исполнения нужно заложить новые затраты в бюджет.

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Эта новость в короткие сроки стала одной из самых обсуждаемых в крае. Жителей региона, где средняя зарплата составляет порядка 36−37 тысяч рублей, а пенсия — 13−14 тысяч рублей, возмутил двукратных рост зарплат и без того совсем не бедных краевых руководителей.

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12 июля на сайте краевого парламента появилось сообщение о том, что «никаких изменений в оплате труда не произошло», а информация о двукратном росте зарплат является «искажённой». Параллельно в прокуратуре края сообщили о проверке законности принятия депутатами этого закона.

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Однако заявление парламентариев градус напряжённости не сняло. Скандал начал разгораться с новой силой после того, как в красноярском отделении ЛДПР заявили, что этот злополучный закон «представители партии власти провели обманным путём».

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Сообщалось, что авторы закона «умышленно ввели в заблуждение других депутатов Заксобрания о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед его принятием на сессии», и «в исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было».

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Вскоре губернатор, подписавший закон, заявил, что допускает, что «депутаты, почувствовав вот такую реакцию, такое отношение, примут решение вообще эту норму сейчас исключить из закона и его отменить».

Добавим, эксперты, опрошенные ИА REGNUM, сходятся во мнении, что этот скандал повлияет на рейтинги губернатора и краевых депутатов.

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