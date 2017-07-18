Выборы свердловского губернатора: скандалы и регистрация доверенных лиц

Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM В Свердловской области зарегистрированы доверенные лица кандидата в губернаторы Свердловской области Алексея Парфёнова. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM.

«Постановлением облизбиркома доверенными лицами кандидата зарегистрированы Сергей Майоров, Александр Потапов и Марина Сандакова», — указано в сообщении.

Отметим, что на фоне продолжающихся официальных процедур, связанных с дальнейшей регистрацией, развивается скандал вокруг выдвинутого от партии «Яблоко» кандидата на пост главы Свердловской области Евгения Ройзмана. Так руководство партии обвинило председателя ЦИК России Эллу Памфилову в давлении на свердловский избирком. Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил, что Элла Памфилова якобы использует надуманные процедурные причины непозволяющие зарегистрировать Евгения Ройзмана в качестве кандидата для того. По мнению представителей партии, реальной причиной, которая может стать препятствием для регистрации кандидата от «Яблока» может стать невозможность собрать необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра.

В свою очередь Элла Памфилова посетовала на то, что её пытаются обвинить в намерении строго соблюдать дух и букву закона. Она подчеркнула, что после проверки процедуры выдвижения кандидата от «Яблока» партийному руководству были направлены замечания для их дальнейшего устранения. По словам Эллы Памфиловой устранение недостатков не представляет никакой сложности, но вместо этого в адрес ЦИКа звучат обвинения в том, что комиссия пытается «жестко соблюдать законодательную процедуру», сообщает РБК.

Напомним, что для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области необходимо собрать не менее 126 подписей депутатов городских округов и муниципалитетов региона. Ранее сообщалось информация о том, что Евгений Ройзман и его помощники не успевают собрать необходимое количество подписей, которые необходимо представить в избирком до 24 июля.

Также в Свердловской области завершается этап выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся осенью 2017 года. Необходимые документы связанные с выдвижением необходимо представить до конца рабочего дня 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент официально выдвинуты 11 кандидатов в губернаторы Свердловской области. Это Иван Волков от «Российского общенародного союза», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Константин Киселёв от партии «Зелёных», Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции», Олеся Красномовец от «Патриотов России», Евгений Куйвашев от «Единой России», Алексей Парфёнов от КПРФ, Евгений Ройзман от «Яблока», Дмитрий Сергин выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и Игорь Торощин от ЛДПР, а также бывшая сотрудница детского сада Евгения Чудновец.

Выборы главы региона состоятся в единый день голосования — 10 сентября.

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