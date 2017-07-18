Трамп угрожает Венесуэле экономической войной

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Кардинальные экономические действия последуют со стороны Вашингтона в отношении Венесуэлы в том случае, если глава Боливарианской Республики Николас Мадуро добьется созыва Учредительного собрания, сообщает Reuters.

Как заявил американский президент, комментируя результаты прошедшего референдума, народ Венесуэлы хочет демократии.

«Однако их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — высказался американский лидер.

Трамп пообещал не «оставаться в стороне», глядя, как «рушится Венесуэла». Если Мадуро соберет 30 июля Учредительное собрание, Вашингтон «предпримет решительные и быстрые экономические действия».

Решение Каракаса созвать собрание подверглось критике со стороны представителей Европейского союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля Мадуро заявил, что решение о созыве Конституционной ассамблеи было принято в целях сохранения независимости и суверенитета страны.

«Пусть Европа говорит то, что хочет, — сказал он. — Нас не волнует, что говорит Европа».

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