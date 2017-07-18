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Трамп угрожает Венесуэле экономической войной

Политика

Если Мадуро созовет учредительное собрание, Вашингтон предпримет решительные экономические действия

Вашингтон, 18 июля 2017, 08:59 — REGNUM  Кардинальные экономические действия последуют со стороны Вашингтона в отношении Венесуэлы в том случае, если глава Боливарианской Республики Николас Мадуро добьется созыва Учредительного собрания, сообщает Reuters.

Как заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя результаты прошедшего референдума, народ Венесуэлы хочет демократии.

«Однако их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — высказался американский лидер.

Трамп пообещал не «оставаться в стороне», глядя, как «рушится Венесуэла». Если Мадуро соберет 30 июля Учредительное собрание, Вашингтон «предпримет решительные и быстрые экономические действия».

Решение Каракаса созвать собрание подверглось критике со стороны представителей Европейского союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля Мадуро заявил, что решение о созыве Конституционной ассамблеи было принято в целях сохранения независимости и суверенитета страны.

«Пусть Европа говорит то, что хочет, — сказал он. — Нас не волнует, что говорит Европа».

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