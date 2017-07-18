«Ничего не было»: Белый дом рассказал о встрече Трампа с адвокатом из РФ

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Сын президента США Дональд Трамп-младший и адвокат из России Наталья Весельницкая в ходе встречи в июне 2016 года разговаривали о запрете на усыновление детей из России и «законе Магнитского», заявил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, речь шла только о вопросе усыновления детей и «Акте Магнитского».

«Насколько нам известно, ничего такого не было, что могло бы привести к заключению о том, что обсуждалось еще что-то кроме как усыновления детей и «Акт Магнитского», — пояснил Спайсер.

Представитель Белого дома добавил, что вникать в детали ситуации не хотел бы, однако отметил, что встреча действительно была организована под предлогом передачи компромата на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Ранее в США начался очередной скандал на тему «связи Трампа с русскими». На сей раз речь идет о сыне президента США Дональде Трампе-младшем: подконтрольные Демократической партии США СМИ обвинили его в том, что он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в самый разгар президентской гонки.

Якобы та передала ему компромат на Клинтон, которая в то время была соперницей отца Трампа на президентских выборах. Трамп-младший признал, что встреча действительно была. Однако, по его словам, никаких результатов она не принесла, так как у Весельницкой не было никакого компромата.

Сама Весельницкая заявила, что главной темой её беседы с сыном президента США было дело небезызвестного в России финансиста-мошенника Уильяма Браудера. Весельницкая утверждает, что хотела сообщить Трампу-младшему о данных, «которые лично получила в ходе расследования».

Речь идёт о том, что компания Ziff Brothers Investments, с которой работал Браудер, уклонялась от уплаты налогов в России, а также финансировала Демократическую партию США. По словам Весельницкой, её собеседника эти данные не заинтересовали.