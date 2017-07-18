Проверочные листы повысят прозрачность контроля медицины в России

Москва, , 08:40 — REGNUM С 2018 года в Российской Федерации будут использовать проверочные листы при проведении плановых проверок в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинский изделий. Документ, подписанный 14 июля, опубликован 18 июля на сайте правительства РФ.

«Устанавливается, что при проведении контроля должны обязательно использоваться проверочные листы, — говорится в сообщении. — Предмет плановой проверки ограничен перечнем вопросов, включённых в проверочные листы».

В документе говорится, что проверочные листы будут содержать вопросы, «затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимо с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан».

Отмечается, что внесенные изменения, которые вступают в силу с 1 января 2018 г, позволят снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций.

Кроме того, принятие документа позволит повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов, оптимизировать использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счёт сокращения времени проведения плановых проверок.