В лучших традициях оптимизации: гордума Волгограда в шаге от сокращений

Волгоград, , 08:38 — REGNUM Принимать законы в новом созыве Волгоградской городской думы будут уже не 48, а 36 депутатов. Проект, предполагаемый изменения численности депутатского корпуса в сторону уменьшения, местные народные избранники рассмотрят уже на ближайшем заседании парламента, которое намечено на завтра, 19 июля, сообщает ИА REGNUM.

Однако до принятия окончательного решения ещё далеко.

Процедура внесения изменений в Устав города-героя Волгограда предусматривает обязательный процесс обсуждения проекта решения на публичных слушаниях. После этого документ выносится на рассмотрение в комитеты и принимается окончательно представительным органом — это намечено на осеннюю сессию.

Как пояснили в думе, сокращение депутатских рядов продиктованонеобходимостью повысить эффективности управления городом и рациональным расходованием средств на органы местного самоуправления.

В настоящее время в гордуме заседают 48 депутатов, 24 из которых — одномандатники. Если будет принят новый проект, то численность депутатского корпуса составит 36 человек. Так, 18 кандидатов в депутаты будут избираться по одномандатным избирательным округам и 18 — по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Каждый округ в гордуме будут по-прежнему представлять два народных избранника — депутат-одномандатник и депутат от политической партии.

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Структуру мэрии Волгограда «перекраивать» пока не стали

Такие меры позволят практически на треть уменьшить расходы на содержание представительного органа, а также создать кадровый костяк из эффективных управленцев, уверен глава города Андрей Косолапов. В увеличении результативности работы представительного органа после внесённых изменений уверены и разработчики.

«36 человек — наиболее оптимальное количество для города-миллионника, каким является Волгоград», — считает депутат гордумы Алексей Волоцков, напоминая, что согласно федеральному закону количество депутатов представительного органа городского округа определяется Уставом муниципального образования и не может быть менее 35 человек при численности населения свыше 500 тыс. человек.

В случае одобрения принятые коррективы в Устав относительно нового порядка формирования городской дмы начнут действовать со следующего созыва представительного органа местного самоуправления Волгограда.

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Депутатам Волгограда урежут денежные выплаты

Напомним, по такой же смешанной системе в настоящее время избирается областная дума, которую представляют 38 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, серьезные изменения структура городской думы Волгограда претерпела весной 2015 года. Кардинально было урезано количество заместителей мэра города и число комитетов. Вместо девяти у главы Волгограда осталось только два заместителя, а из 17-ти ранее существовавших комитетов сохранили только 10.

Также с 1 января 2017 года для народных избранников были уменьшены компенсационные выплаты. Коснулась оптимизация расходов и помощников депутатов.

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