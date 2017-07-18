Глава МИД Ирана не исключил возможности выхода из ядерной сделки

Вашингтон, , 08:35 — REGNUM

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил 17 июля, что Иран вполне может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Тегераном — в случае нарушения ее условий со стороны «шестерки».

С таким заявлением дипломат выступил в интервью для The National Interest.

Ранее, в интервью журналисту Фариду Закария глава иранской дипломатии намекнул, что Трамп нарушает если не букву, то дух соглашения.

Глава МИД Исламской республики подчеркнул, что США не вполне соблюдают условия ядерной сделки, о чем Тегеран неоднократно — и при администрации президента Барака Обамы, и президенте Дональде Трампе — заявлял в рамках совместной комиссии. В частности, неудовольствие страны вызвала задержка одобрения продажи самолетов компаний Boeing и Airbus.

Власти Исламской республики посчитали, что Вашингтон слишком затянул с решением об одобрением поставки летательных аппаратов, о чем и заявил на совместной комиссии. Зариф отметил, что «частично эта проблемы была решена, частично — нет».

«Если же дело дойдет до серьезных нарушений или того, что в рамках сделки именуется «значительным несоблюдением', в таком случае Иран располагает рядом возможностей, в том числе выходом из соглашения», — отметил он.

По поводу же самого Трампа дипломат отметил, что его риторика не способствует большему взаимопониманию не только между США и Ираном, но и с другими странами.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий — соглашение между Ираном и группой 5+1 — США, России, КНР, Великобритании, Франции и ФРГ, направленной для решения проблемы относительно ядерной программы Ирана.

Соглашение подписано 5 июля 2015 года. В рамках договора Тегеран идет на ряд уступок, в том числе допускает инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, вывозит большую часть ядерных материалов за рубеж в обмен на постепенную отмену санкций против страны.

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