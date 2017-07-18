Политическое убежище в Германии: Квоты для афганских беженцев сокращаются

Берлин, , 08:34 — REGNUM Несмотря на то, что ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшается, квоты на предоставление политического убежища афганским беженцам в Германии сокращаются, пишет 18 июля Die Zeit, ссылаясь на отчет Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Согласно официальным данным, в первом полугодии 2017 года право на политическое убежище получили лишь 44% всех афганских беженцев. За аналогичный период в 2016 году этот показатель составлял 56%.

Несмотря на то, что квоты снижаются, депортация афганцев на родину временно приостановлена, так как в Афганистане сейчас «небезопасно».

Напомним, что с января по июнь 2017 года в результате боев и терактов были убиты 1662 мирных жителя, 3581 человек были ранены. Об этом 17 июля сообщили сотрудники Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Особо опасной территорией считается столица Афганистана Кабул и ее окраины.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате последнего крупного теракта в Кабуле 31 мая погибли 150 человек, среди них 92 мирных жителя.

По данным МООНСА, с начала 2009 года по настоящее время в Афганистане погибли 26,5 тыс. мирных жителей, около 50 тыс. получили ранения.