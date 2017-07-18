Вашингтон направит $10 млн беженцам из бывшей Югославии

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Средства в размере десяти миллионов долларов будут выделены Вашингтоном для оказания помощи беженцам из бывшей Югославии, заявил американский вице-президент Майк Пенс, сообщает пресс-служба Белого дома.

Соответствующее обещание Пенс дал сербскому президенту Александру Вучичу на встрече 17 июля. По словам Пенса, деньги поступят из Вашингтона в рамках совместной балканской Региональной жилищной программы, в которой, помимо Сербии, задействованы Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория.

На переговорах американский представитель и сербский лидер говорили о проблемах двусторонних отношений, в том числе об «углублении партнерства» между странами.

В частности, Пенс одобрил стремление Белграда вступить в Европейский союз, при этом напомнив о реформах, являющихся «необходимыми» для получения такого статуса. Кроме того, Пенс указал на то, что необходимо «нормализовать отношения с Косово».

Напомним, статус кандидата в члены ЕС Сербия получила в марте 2012 года, а в декабре 2015 года Брюссель начал официальные переговоры с властями республики.

Вучич заявлял, что Белград рассчитывает полностью завершить свою работу по евроинтеграции до 2019 года, после чего останется дожидаться принятия окончательного решения ЕС о предоставлении стране полноправного членства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля председатель Европейского совета Дональд Туск заявил: Белград может рассчитывать на то, что завершение переговоров с Косово станет залогом принятия Сербии в ЕС.

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