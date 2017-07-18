Рим, , 08:15 — REGNUM Главы МВД Германии и Австрии обратились с критикой в адрес благотворительных организаций, занимающихся спасением беженцев, обвинив их в сотрудничестве с контрабандистами, пишет 18 июля Die Zeit.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка призвал взимать штрафы с отдельных организаций за сотрудничество с контрабандистами, занимающимися нелегальной и «очень опасной» перевозкой беженцев в Средиземном море.

Он подчеркивает, что «ситуация в Италии в связи с наплывом беженцев обостряется каждый день, а суда благотворительных НПО помогают контрабандистам перевозить беженцев».

Своего коллегу поддержал министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле, отметив, что «суда благотворительных организаций содействуют тому, чтобы в Италию нелегальным образом прибывали все больше мигрантов».

В частности, критике подверглась неправительственная организация (НПО) Sea Watch. Ее пресс-секретарь Рубен Нойгебауэр отверг все обвинения, заявив, что «сотрудники организации не сотрудничают с контрабандистами, а честно выполняют свою работу».

Ранее министры одобрили инициативу итальянских властей обеспечить суда НПО, участвующие в поисково-спасательных операциях в Средиземном море, чёткими правилами, оформленными в виде обязательного «Кодекса поведения».

Кодекс прописывает 11 пунктов для НПО. Одни из требований: работать только с включёнными транспондерами для идентификации судов и не подавать световых сигналов и телефонных сообщений для указания путей лодкам контрабандистов.

Рубен Нойгебауэр считает, что «введение кодекса означает смертный приговор для тысяч беженцев».

Напомним, в Италию с начала 2017 года приехали более 85 тыс. беженцев.