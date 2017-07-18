Президент Филиппин выступает за продление военного положения на юге страны

Манила, , 07:49 — REGNUM

Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к Конгрессу с просьбой продлить действие военного положения на острове Минданао до конца года, сообщает Reuters.

С таким заявлением 18 июля выступил его официальный представитель Эрнесто Абелла на пресс-конференции. Он подчеркнул, что таким образом вооруженные силы страны смогут окончательно подавить очаги исламистского восстания на этом острове.

«Ему [президенту] придется разбираться с местными террористическими группами и всем тем, что угрожает общественной безопасности на Минданао», — отметил он.

Напомним, военное положение на острове Минданао, на котором проживает 22 млн человек, было введено 23 мая, после того как исламисты из радикальной группировки «Маутэ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Абу-Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили часть города Марави.

На данный момент исламисты удерживают коммерческий центр города. В результате уличных боев и авиаударов погибло более 500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Филиппин нанесли удар по правительственным войскам: погибли два солдата