Флинн соберет деньги на адвокатов по делу о «вмешательстве» РФ в выборы

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Фонд по сбору средств на оплату услуг адвокатов, работающих по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года, будет создан экс-советником американского президента по национальной безопасности Майклом Флинном, сообщает Bloomberg.

Как сообщил осведомленный источник, сейчас идет оформление фонда. Подчеркивается, что Флинн в таком случае будет первым человеком из команды американского президента, собирающий деньги на оплату подобных счетов.

По словам источника, работа адвокатов может обойтись в сотни тысяч долларов, даже если обвинения в его адрес не подтвердятся.

Напомним, Флинн являлся советником Трампа по национальной безопасности меньше месяца — 20 января по 13 февраля 2017 года. Он подал в отставку после скандала из-за всплывший данных об обсуждении антироссийских санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В отношении Флинна ведет расследование американский конгресс — по делу о «вмешательстве» России в американские выборы.

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