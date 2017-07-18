ОБСЕ проведет предварительную миссию в Германии перед выборами в бундестаг

Берлин, , 07:57 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и ее институт Бюро по демократическим институтам и правам человека (БПИПЧ) проведут предварительную мониторинговую миссию в Германии перед выборами в бундестаг, которые пройдут 24 сентября 2017 года, пишет 17 июля Der Spiegel.

Небольшие группы экспертов, состоящие из двух мужчин и одной женщины, проведут так называемые «обходы и проверки» немецких политических партий, дополняет издание.

Эксперты БПИПЧ уже посетили в Берлине штаб-квартиру партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая второй раз будет участвовать в парламентских выборах в бундестаге. В отличие от выборов, проведенных в 2013 году, на сегодняшний день у нее есть все шансы получить места в парламенте.

Представителям БПИПЧ была передана на изучение официальная документация предвыборной кампании (АдГ). Та же самая «проверка» ждет и другие политические партии Германии, а также министерство внутренних дел и министерство иностранных дел.

Напомним, что эксперты от ОБСЕ были наблюдателями на парламентских выборах в Германии, как в 2009, так и в 2013 году. Их итоговые отчеты о проведении выборов, их уровне транспарентности и честности можно прочесть на официальном сайте организации.

ОБСЕ — это крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Ее членами являются 57 стран, расположенных в Европе, Центральной Азии и Северной Америке.