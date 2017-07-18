США планируют ввести новые санкции против Ирана

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Власти США могут ввести очередные санкции против Ирана, чтобы привлечь Тегеран к ответственности из-за ракетной программы. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил представитель Белого дома.

«Мы (власти США) вводим новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его поведение на целом ряде направлений, — говорит он. — В частности в плане ракет».

Представитель Белого дома добавил, что ограничительные меры не будут иметь отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который Тегеран подписал с международным сообществом в рамках «ядерной сделки».

6 июля телеканал Fox News со ссылкой на отчет немецкого разведывательного агентства сообщил, что Иран стремится тайно получить у немецких компаний технологии, необходимые для развития своей ракетной программы.

В 181-страничном докладе, обнародованном официальными лицами федеральной земли Баден-Вюртемберг, указано, что Иран активно ищет «научные ноу-хау в области разработки оружия массового уничтожения, включая ракетные технологии».

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